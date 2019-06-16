Специальную декларацию по гонке вооружений в космосе приняли страны - члены Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает DEITA.RU.

По итогам саммита СВМДА в Душанбе, участники выразили обеспокоенность перспективами вывода оружия и гонки вооружений в космическое пространство. Как говорится в декларации, переговоры по заключению международного соглашения или соглашений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве остаются важной повесткой Конференции по разоружению.

Участники саммита приняли к сведению проект договора о предотвращения размещения оружия в космическом пространстве и угрозе или использования силы против объектов космического пространства, представленного КНР и РФ в 2008 году, а также обновленной его версии в 2014 году.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии объединяет 27 государств, занимающих 90% территории азиатского континента.

Дмитрий Санников