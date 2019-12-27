Гонки автобусов привели к ДТП во Владивостоке

Два пассажирских автобуса устроили гонки в районе Гоголевского моста, сообщает DEITA.RU.

Как пишет паблик «Экипажи ДПС», столкнулись рейсовый автобус №1 и «газель». На фотографиях видно, что автомобили крепко притерлись друг к другу и тот, что крупнее, буквально «вытолкал» соперника под опоры моста.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. Информации о пострадавших пока не было.

Напомним, что жалобы на неаккуратную, а порой и откровенно опасную езду водителей постоянно звучат от жителей Владивостока. Различные «шашки», подрезы, выезды на встречную полосу, обгоны и превышение скорости – обычное дело среди водителей общественного транспорта.

Александра Маслова