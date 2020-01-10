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Гонки автобусов во Владивостоке завершились ДТП
Два дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов произошло во Владивостоке утром 10 января, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».
Первое из них произошло в районе железнодорожного вокзала. Два автобуса маршрута № 60 «Варяг - Маяк» в попытках опередить друг друга столкнулись. Теперь они никуда не торопятся и ждут оформления ДТП. Торопящимся же потенциальным пассажирам можно только посочувствовать.
Вторая авария с участием автобуса произошла по пути с Луговой на Гайдамак. Здесь водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 54А «Луговая – Военное шоссе», неожиданно перестроился в Toyota Vitz. ДТП стало причиной серьезной пробки на улице Светланской.
Дмитрий Санников