Российский артист Сергей Лазарев должен занять в финале «Евровидения — 2019» третье место, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли аналитики Google, основываясь на поисковых запросах.

Согласно данным поисковой системы, самым популярным исполнителем должен стать участник из Франции Билал Ассани. Очень колоритный персонаж современной поп-культуры. Несмотря на очень высокую популярность в Сети, букмекеры отдают уверяют, что выше девятой строки Билал не поднимется.

Второй в рейтинге Google — исландский коллектив Hatari. К слову, ребята, как и их главный соперник, весьма неординарные личности, более напоминающие культовую группу Rammstein. Примечательно, что ирландцы поют депрессивные песни о ненависти, смерти и отчаянии — весьма необычная выборка для такого конкурса, как «Евровидение — 2019».

Екатерина Брязгунова