Корпорация ранее не подтверждала эти сведения, но пользователи по всему миру догадывались, сообщает DEITA.RU.



Корпорация Google призналась, что ее сотрудники прослушивают всех пользователей мобильных устройств. Сообщается, что это необходимо для настройки и тренировки голосового помощника.

По данным «Ура.ру», корпорация записывает все обработанные голосовые сообщения и передает их сотрудникам для разбора. Таким образом получается, что специалисты, работающие в подразделениях Google знают, о чем вы говорите рядом со своим мобильником (при включенном голосовом помощнике).

Однако представители компании тут же уточнили, что люди не получают доступ к конфиденциальной информации: они не знают, чье именно сообщение прослушивают.

Елена Миронова