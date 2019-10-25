«Гоп-стоп, мы подошли из-за угла»: 90-е вернулись во Владивосток

Случаи групповых нападений и разбоя участились в столице, сообщает DEITA.RU.

Видео с камер наблюдения прислали в редакцию жители домов по улице Черняховского во Владивостоке. Они до сих пор пребывают в шоке от случившегося. Несколько дней назад, 22 октября, их соседа избили и ограбили прямо на крыльце дома.

Схема «классическая», знакомая до боли с 90-х: один нападающий пшикает в лицо газовым баллончиком, чтоб лица не разглядели, другие избивают и грабят жертву.

«Вот именно так на днях избили нашего соседа прямо на крыльце, вечером, еще и 22 не было», - рассказали местные жители.

По такой же схеме на днях избили человека на улице Союзная, сообщение пришло на редакционный ватсап. По словам местных жителей, преступники отследили путь мужчины от парковки до подъезда и выманили его обратно сработавшей на его автосигнализацией. А дальше уже по схеме: один с баллончиком, другие бьют и грабят.

«Реально, как будто 90-е вернулись, из дома выходить страшно», - комментируют владивостокцы.

Михаил Светлов