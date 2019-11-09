Горбачев не жалеет о перестройке

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке, сообщает DEITA.RU по материалам немецкого журнала Spiegel.

Как рассказал бывший президент и бывший генсек КПСС германскому изданию в интервью к 30-летию разрушения Берлинской стены, одной из важнейших составляющих перестройки было новое внешнеполитическое мышление.

Горбачев сам вывел на разговор на эту тему. «Сразу же спросите меня, сожалею ли я о перестройке. Нет, я не делаю этого», - сказал он.

Как считает Горбачев,за конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал его, Горбачева, ослабленную позицию.

В конце октября 2019 года ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к перестройке. По результатам социологического исследования выяснилось, что основными результатами перестройки в СССР в середине 80-х - начале 90-х годов 20 века, по мнению россиян, стали хаос в управлении страной и неуверенность в будущем.

Дмитрий Санников