Новости
Что не так в борьбе с пандемией, сказали ученые
25 Апрель 2020, 00:15
Микрофинансам предлагают не спрашивать с граждан долги
24 Апрель 2020, 23:15
Эксперт спрогнозировал конец пандемии
24 Апрель 2020, 22:15
Сто дней Мишустина: кабмин на качелях, но земля рядом
24 Апрель 2020, 21:15
Горбачев признался в ошибках перестройки
24 Апрель 2020, 20:15
Угрозу взлёта тарифов ЖКХ оценили в Правительстве России
24 Апрель 2020, 19:45
Ушла из жизни почетный гражданин города Владивостока Анна Чулкова
24 Апрель 2020, 19:38
Появятся ли войска на улицах Москвы, рассказал Сергей Собянин
24 Апрель 2020, 19:15
Горбачев признался в ошибках перестройки
35 лет назад в СССР, с апрельского пленума ЦК КПСС, началась перестройка. В интервью, приуроченному к знаковой дате, Михаил Горбачев рассказал о том, что чувствовал, начиная новую веху истории России, сообщает ИА DEITA.RU.
Первый и единственный президент СССР признал: ошибок было много. Тем не менее, «отец перестройки» и тогда был, и сейчас уверен в правильности выбранного курса.
По словам Горбачева, недавно он перечитал свой доклад и еще раз убедился, что знал, в каком направлении необходимо идти. Ускорение и изменение социально-экономического развития Горбачев и его сторонники видели в научно-технической модернизации и человечности.
В поездках по стране Горбачев замечал, что люди перестали бояться. поддерживали перемены и охотно говорили о наболевшем. Многие упрекают экс-главу государства в незнании «расписания поездов» но Горбачев констатирует - никто тогда не мог точно знать, какие трудности поджидают страну на пути к переменам.
Жизнь диктовала необходимость изменений. Народ пришел в движение. И политическая повестка дня должна была эти изменения поддержать. Горбачев отметил важность и внешнеэкономических вопросов, которые он затронул во время доклада.
Верховенство либо навязывание своей воли одного государства другому Михаил Горбачев тогда назвал недопустимым. Этот манифест актуален и по сей день.
Реформы позволили преодолеть рубеж, когда возврат к прежней жизни уже был невозможен. По словам Горбачева, «качественно изменилось само состояние общества». Путчисты и ГКЧП в 1991 году развалили страну и прервали процесс, но значение перестройки это ни коим разом не меняет - уверен Михаил Горбачев.
Напомним, апрельский пленум 1985 года провозгласил всесторонне обновление общества и экономики. Михаил Горбачев заявил о необходимости повысить интенсивность экономики, поднять дисциплину, модернизировать всю советскую систему и улучшить «стиль деятельности».