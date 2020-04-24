Горбачев признался в ошибках перестройки

35 лет назад в СССР, с апрельского пленума ЦК КПСС, началась перестройка. В интервью, приуроченному к знаковой дате, Михаил Горбачев рассказал о том, что чувствовал, начиная новую веху истории России, сообщает ИА DEITA.RU.



Первый и единственный президент СССР признал: ошибок было много. Тем не менее, «отец перестройки» и тогда был, и сейчас уверен в правильности выбранного курса.

По словам Горбачева, недавно он перечитал свой доклад и еще раз убедился, что знал, в каком направлении необходимо идти. Ускорение и изменение социально-экономического развития Горбачев и его сторонники видели в научно-технической модернизации и человечности.

В поездках по стране Горбачев замечал, что люди перестали бояться. поддерживали перемены и охотно говорили о наболевшем. Многие упрекают экс-главу государства в незнании «расписания поездов» но Горбачев констатирует - никто тогда не мог точно знать, какие трудности поджидают страну на пути к переменам.

Жизнь диктовала необходимость изменений. Народ пришел в движение. И политическая повестка дня должна была эти изменения поддержать. Горбачев отметил важность и внешнеэкономических вопросов, которые он затронул во время доклада.

Верховенство либо навязывание своей воли одного государства другому Михаил Горбачев тогда назвал недопустимым. Этот манифест актуален и по сей день.

Реформы позволили преодолеть рубеж, когда возврат к прежней жизни уже был невозможен. По словам Горбачева, «качественно изменилось само состояние общества». Путчисты и ГКЧП в 1991 году развалили страну и прервали процесс, но значение перестройки это ни коим разом не меняет - уверен Михаил Горбачев.

Напомним, апрельский пленум 1985 года провозгласил всесторонне обновление общества и экономики. Михаил Горбачев заявил о необходимости повысить интенсивность экономики, поднять дисциплину, модернизировать всю советскую систему и улучшить «стиль деятельности».