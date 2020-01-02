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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Горе-грабители выкрали сейф, но не смогли его унести

грабитель

Необычное ограбление частного дома произошло в одном из микрорайонов Москвы в новогоднюю ночь. Грабители добрались до самых ценных вещей хозяев, но не вынесли тяжести груза преступления в прямом смысле, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в московском МВД, налет на частный дом произошел примерно в 12 часу ночи 31 декабря в районе Лианозово.

Группа грабителей, личность и количество которых устанавливают сотрудники правоохранительных органов столицы по сей день, забрались через окно на второй этаж частного коттеджа и попытались вскрыть на месте сейф с 15 миллионами рублей внутри. В связи с тем, что операция по вскрытию сейфа не увенчалась успехом, злоумышленники приняли решение утащить «железную коробку» с деньгами в свое логово и разобраться с ней там.

Правда, грабители не учли тяжесть «домашнего хранилища денег», к слову, среднестатистический сейф весит порядка трехсот килограмм, а потому банально не смогли его унести. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили абсолютно целый сейф примерно в пятнадцати метрах от дома.

Отмечается, что добычей злоумышленников стала коллекция охотничьего и травматического оружия хозяина дома.

Поиски горе-преступников продолжаются.

Екатерина Цой

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