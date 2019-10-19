«Гореть им в аду» — заявление Минтранса шокирует водителей

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Россияне категорически против идеи, одобренной Минтрансом, снизить нештрафуемый порог на 10 километров в час, сообщает DEITA.RU.

Напомним, разговоры о том, чтобы автомобилисты могли безнаказанно превышать скорость всего лишь на девять километров в час, длятся уже не первый год. Однако дальше бесед в высоких чиновничьих кругах ранее не заходили. Это связано в первую очередь с тем, что превышение на 20 километров в час без штрафа обосновано различными нарушениями в работе дорожных камер. Проще говоря, камера может врать на несколько километров.

Сегодня же с совершенствованием технологий, власти стремятся снизить нештрафемый порог в два раза с целью сокращения аварий на федеральных и региональных трассах.

Стоит отметить, что само предложение вызывает у людей бурю негодования. «Уберите с дорог лучше 18-летних, и не будет никаких ДТП», «Да введите уже штраф за покупку авто и отвалите», «Видать денег перестало хватать на житьё», «Гореть им в аду, в отдельных котлах», «Уже не знают, как с людей ещё деньги содрать», «Теперь осталось заранее выписывать штрафы», «А сейчас погрешность меньше стала или дороги стали лучше? Наши власти когда-нибудь научатся сначала думать, а потом делать?» — пишут автомобилисты в социальных сетях.

Кроме того, подписчики нашли универсальный метод не платить штрафы за превышение скорости: «Лошадь надо купить. Она не превышает скорость, и Минтранс без денег останется».

Екатерина Брязгунова

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