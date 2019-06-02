Приморский силач Иван Савкин по прозвищу «Горный тигр», стал первым человеком в мире, сдвинувшим сельскохозяйственный комбайн, сообщает DEITA.RU.

Рекорд был зафиксирован 1 июня в административном центре Октябрьского района Приморского края - селе Покровка. По словам экспертов, отбуксировать такую сельскохозяйственную технику очень сложная задача. Всему виной установленные широкие колеса низкого давления и крупный протектор. Это сочетание создает трудности при перекатывании самого колеса. Сложности добавляют и гидромоторы, установленные на комбайне, которые также оказывают сопротивление.

Добавила трудности и постановка комбайна, из-за чего первые полметра пришлось тянуть технику "в сопочку". Несмотря на все сложности, рекорд удалось поставить с первой попытки.



Тщательно настроившись под оглушительный рев жителей и гостей села Покровка, которых на этот раз собралось более тысячи человек, Иван отбуксировал сельскохозяйственный комбайн на 3 метра и 80 сантиметров. Рекорд приморский силач посвятил Международному дню защиты детей.

Ранее приморский силач Иван Савкин по прозвищу «Горный тигр» установил три новых мировых рекорда, отбуксировав теплоход. На территории Владивостокского морского рыбного порта 2 мая 2019 года приморский силач Иван Савкин с первой попытки отбуксировал на расстояние 2 метра 50см теплоход Камчатского морского пароходства водоизмещением 16048 тонн «Владимир Мясников». Общий вес теплохода составилболее 11000 тонн.

Дмитрий Санников