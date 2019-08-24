Новое впечатляющее показательное выступление провел приморский силач Иван Савкин по прозвищу «Горный тигр», сообщает DEITA.RU.

На фестивале «Медовое раздолье» рекордсмен Книги рекордов Гиннесса

«взял на буксир» микрогрузовик с полным кузовом людей.

Силач далеко не с первой попытки сдвинул грузовик: из - за проливного дождя, грунтовая дорога превратилась в сплошную грязевую массу. Автомобиль проседал практически мгновенно.

Но, после нескольких попыток, под оглушающие крики поддержки многочисленных зрителей фестиваля, Ивану всё же удалось сдвинуть грузовик и отбуксировать на несколько метров.

Ранее приморский силач Иван Савкин по прозвищу «Горный тигр» установил три новых мировых рекорда, отбуксировав теплоход. Были побиты последние три абсолютных мировых рекорда по экстремальной буксировке плавательных средств по пройденному расстоянию.

Дмитрий Санников