На время устранения коммунальной аварии в Пожарском районе введен режим ЧС, сообщили DEITA.RU в администрации Приморского края.

Из-за сильных дождей около 20 тысяч человек остались без воды в Приморье. Сейчас коммунальщики продолжают восстановительные работы на насосной станции в поселке Лучегорск, которая оказалась затопленной из-за сильных дождей в ночь на 27 июля.

По словам специалистов, сейчас производится откачка воды из насосной, после чего будет определена степень повреждения оборудования.

По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко восстановительные работы на месте координируют его заместитель Олег Мельников, руководители департаментов по ЖКХ и гражданской защиты Владимир Бабич и Евгений Малышев.

По информации краевого департамента ЖКХ, уровень воды понизился более чем на метр, но вода еще поступает через стенки, в машинном отделении осталось откачать примерно полметра воды. В помощь аварийным бригадам прибыли пожарно-насосные станции из Дальнереченска, Лесозаводска, и Спасска-Дальнего.

Как отмечает краевая администрация, для населения организован подвоз воды автоцистернами.

Накануне местный житель сообщил DEITA.RU, что объем работы очень большой. «Воду возят водовозками, но их всего две...» — рассказал мужчина.

Дмитрий Санников