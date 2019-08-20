Ни водоснабжения, ни электричества не оставят владивостокцам двадцатого августа, сообщает DEITA.RU. Причиной стали запланированные Примводоканалом и МУПВ «ВПЭС» работы по ремонту.

С девяти часов утром и до шести часов вечера без воды придется остаться гражданам, проживающим по адресу Безымянный переулок, 1-4, ул. Успенского, 73, 77, 92-112 и ул. Фета, 1-14.

Чуть меньше – до пяти часов вечера не будет у некоторых горожан света. Его могут отключить на два-восемь часов. Узнать, останетесь ли вы без электричества можно по таблице ниже: адреса отключений представлены в ней.

Анастасия Туркова



