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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Город как вымер»: россиянин смог выбраться во Владивосток из Уханя

китай аэропорт вокзал

Мужчина жил во время командировки в соседнем городе, но смог оценить картину в «очаге заражения» из окна поезда, сообщает DEITA.RU.

Цзинджоу, где квартировал рассказавший о своем опыте в Сети россиянин, расположен на расстоянии около 150 километров от Уханя, ставшего стартовым местом для распространения летального коронавируса. Решение об эвакуации было принято 23 января, как только стало известно о закрытии Уханя, и следующим утром москвич уже садился в поезд. Все люди, встреченные им по пути, были в масках.

«Поезд был практически пустой. Но в течение следующих двух остановок он заполнился. И когда мы проезжали Ухань, мест в поезде не было. В самом городе Ухань никого из поезда не выпускали. На вокзале также никого не было. Поезд постоял несколько минут с закрытыми дверями и затем поехал. Город как вымер», – рассказывает очевидец.

Из Пекина он без особенных проблем улетел во Владивосток, откуда – в Москву, отметив, что особых мер предосторожности в местах массового скопления людей не заметил.

Напомним, по официальным сведениям, на сегодняшний день от коронавируса умерло уже 80 человек. Кроме того, число заболевших превысило две тысячи человек, больные зарегистрированы в разных государствах. Тем не менее, есть сведения о первом человеке, вылеченном от заболевания.

Елена Кот 

 

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