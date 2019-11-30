Город-миллионник появится на Дальнем Востоке

До миллиона человек планируется довести население Благовещенской агломерации через 30 лет, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин на презентации на полях Амурского экономического форума.

Собственно, век назад, в 1900 году Благовещенск был крупнейшим по населению городом Дальнего Востока и одним из крупнейших в Сибири. Владивосток, Хабаровск, Новосибирск и Красноярск были меньше Благовещенска в разы. Но ход истории изменило строительство Транссиба. Получилось, что Благовещенск оказался в стороне от магистрали и стал «чахнуть».

Сейчас власти хотят повернуть историю вспять. Прежде всего, это хотят сделать на основе совместных с Китаем крупных трансграничных проектов: в следующем году начнет работать автомобильный мост, начинается строительство канатной дороги, уже идет поиск подрядчиков для возведения международного терминала аэропорта Игнатьево, рассматривается создание скоростной железной дороги Харбин - Хэйхэ.



На двух берегах Амура, кроме того, построят крупные развлекательные зоны — на намывной территории «Золотая миля» и острове Большой Хэйхэ.

На территории агломерации будет действовать особый визовый режим: иностранцы смогут оставаться в России без визы восемь дней. Для соотечественников останется свободным пребывание в КНР в течение месяца.

Дмитрий Санников