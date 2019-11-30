Город-миллионник появится на Дальнем Востоке

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До миллиона человек планируется довести население Благовещенской агломерации через 30 лет, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин на презентации на полях Амурского экономического форума.

Собственно, век назад, в 1900 году Благовещенск был крупнейшим по населению городом Дальнего Востока и одним из крупнейших в Сибири. Владивосток, Хабаровск, Новосибирск и Красноярск были меньше Благовещенска в разы. Но ход истории изменило строительство Транссиба. Получилось, что Благовещенск оказался в стороне от магистрали и стал «чахнуть».

Сейчас власти хотят повернуть историю вспять. Прежде всего, это хотят сделать на основе совместных с Китаем крупных трансграничных проектов: в следующем году начнет работать автомобильный мост, начинается строительство канатной дороги, уже идет поиск подрядчиков для возведения международного терминала аэропорта Игнатьево, рассматривается создание скоростной железной дороги Харбин - Хэйхэ.

На двух берегах Амура, кроме того, построят крупные развлекательные зоны — на намывной территории «Золотая миля» и острове Большой Хэйхэ.

На территории агломерации будет действовать особый визовый режим: иностранцы смогут оставаться в России без визы восемь дней. Для соотечественников останется свободным пребывание в КНР в течение месяца.

Дмитрий Санников

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