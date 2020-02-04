Мусорная свалка угрожает редкому виду пчел в Приморье

Редкому виду опыляющих насекомых, обитающих в черте города Владивостока, угрожает строительный мусор. Так называемая восковая пчела, единственная в своём роде, теряет свой «дом» из-за ремонтно-дорожных работ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Экологический портал ДВ

В частности, на вышеупомянутом портале опубликовал статью ученый ФНЦ Биоразнообразия – при Академкогородке РАН – Максим Прощалыкин. Старший научный сотрудник лаборатории напомнил, что восковые пчелы (лат.Apis mellifera) на 95% вымершие существа, однако именно от их деятельности зависит успех сельских хозяйств. В России трудолюбивые насекомые живут(в естественных условиях) только в Приморском крае, и больше нигде.

До недавнего времени одним из излюбленных мест обитания Apis mellifera был участок на улице Чапаева, неподалеку от Специальной пожарной части и Школы интерната. Там произрастали ивовые деревья – «дома» для восковых пчел. Причем исследования наших и японских ученых выявили, что именно эти пчела являлись особым, новым подвидом опыляющих насекомых.

В то же время, с осени 2019 сюда стали свозить строительный мусор и прочую «производственную требуху», что не лучшим образом сказывается не только на облике города и удобстве местных жителей, недовольных свалкой в черте города, но и на уникальных представителях фауны. Научные сотрудники ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН уверены, что городские территории Владивостока не должны быть враждебны к уникальным видам живых существ.