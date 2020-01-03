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Город превратился в помойку из-за мусорной реформы
Горожанам хватило двух дней, чтобы превратить в свалку
собственные дворы, сообщает DEITA.RU.
Жители Владивостока возмущены тем, как работает мусорная реформа первые два дня. Горожане публикуют в соцсетях фотографии помоек возле своих домов: мусор не вывозят несколько дней.
В аккаунте dpskontrol125rus пожаловались на то, что мусор не вывозится с нового года. По данным горожан, хуже всего дела обстоят в Первомайском районе города. Жалобы поступают на свалки на Калинина, Кошевого и Коммунаров.Однако, по словам комментаторов, в других районах города дела обстоят нормально. Например, на Первой речке мусор вывозят регулярно и по расписанию.
Елена Миронова
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