Город превратился в помойку из-за мусорной реформы

Горожанам хватило двух дней, чтобы превратить в свалку собственные дворы, сообщает DEITA.RU.



Жители Владивостока возмущены тем, как работает мусорная реформа первые два дня. Горожане публикуют в соцсетях фотографии помоек возле своих домов: мусор не вывозят несколько дней.

В аккаунте dpskontrol125rus пожаловались на то, что мусор не вывозится с нового года. По данным горожан, хуже всего дела обстоят в Первомайском районе города. Жалобы поступают на свалки на Калинина, Кошевого и Коммунаров.

Однако, по словам комментаторов, в других районах города дела обстоят нормально. Например, на Первой речке мусор вывозят регулярно и по расписанию.





Елена Миронова