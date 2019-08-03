Жители Фокино в очередной раз остались без электричества, сообщает DEITA.RU.

В ночь на 3 августа из-за отключения двух линий электропередач на ПС «Промысловка» без электричества остались жители Фокино. Общая отключенная мощность составила 2,5 МВт.

Частично электроснабжение потребителей было восстановлено утром силами специалистов «Приморских электрических сетей» (филиала АО «ДРСК»). Энергетики ищут места повреждений на других участках линий. В работах задействованы три оперативно-выездные бригады. В Шкотовский район дополнительно направлены три бригады из Владивостока, Партизанска и Артема.

Жители Фокино в социальных сетях и мессенджерах отмечают, что в последнее время отключения электроснабжения значительно участились. Неделю назад, 26 июля, из-за сбоя в работе подстанции смежной сетевой организации без электроснабжения остались потребители Приморских электрических сетей в Шкотовском районе, Фокино, п. Дунай, о. Путятин.

Что для населенного пункта особого статуса, базы Тихоокеанского флота не есть нормально. «Назад в каменный век», «Играют и нервами и нашей техникой», - делятся бедами друг с другом фокинцы в группе с красноречивым названием «Город сильных людей».

Дмитрий Санников