Эксперты форума расскажут, как напечатать дом на 3D-принтере и построить современное здание из сверхлегких, прочных и экологичных материалов при помощи роботов.

Среди спикеров – разработчики роботизированных технологий и авторы проектов мирового масштаба в Южной Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Турции и России. Технологии печати домов на 3D-принтере представит генеральный директор компании «Winsun» Ма И’Хэ (Ma Yi He). Среди кейсов компании – возведение первого в мире офисного здания в Дубае и жилых домов в Китае по технологии 3D-печати. В качестве «чернил» в принтере используются высококачественный цемент и стекловолокно, получаемые в результате переработки строительных и промышленных отходов, при этом общая стоимость и сроки реализации проекта снижаются до 50% в сравнении с традиционными технологиями.

С открытой лекцией «Диалог между архитектурой и технологиями» выступит Мелике Алтынышик – основатель и руководитель турецкого архитектурного бюро Melike Altınışık Architects. Один из ее ключевых проектов – Музей робототехники в Сеуле. Особенность объекта в том, что в строительстве будут задействованы 3D-принтеры, дроны и роботы, которые соберут и сварят металлические панели конструкции. Открытие музея запланировано уже в 2022 году: «Новый Музей науки и робототехники играет решающую роль для продвижения науки, технологий и инноваций. С его помощью люди не просто смогут посмотреть на роботов – роботы сами создадут свой музей», - прокомментировала Мелике Алтынышик.

О том, какая техника появится на стройплощадках России уже в ближайшем будущем, расскажет генеральный директор компании «АРЛИФТ» Сергей Арнаутов: «Роботизация уже в нашей жизни. В дальнейшем все больше типовых задач будут автоматизированы, роботы постепенно будут заменять труд человека. Однако ценность уникальных решений, экспертных знаний команды останется. И, в этом смысле, очень важно вовремя сделать грамотное и эффективное разделение ресурсов: уникальные и сложные проекты – профессионалам с использованием современных технологий, типовые действия – роботам». Он поделится опытом применения технологий нового поколения в строительстве башни «Лахта Центр», делового центра «Москва Сити» и объектов Чемпионата Мира по футболу.

Автоматизированные технологии в строительстве представит руководитель департамента продаж «Палфингер Кран Рус» Сергей Иванов.

Роботизированные методы строительства, встроенные в проекты уже на этапе BIM-моделирования, становятся всё более востребованными в отрасли: «На стройках начинают появляться экскаваторы без оператора и роботы-каменщики, машины проектируют и реализуют сложные задачи. Новые технологии в корне изменят подход к конструированию. С их помощью можно будет создавать здания любой конфигурации. Автоматизация процессов поможет минимизировать строительные отходы и улучшить экологическую обстановку – на строительных площадках станет тише и чище. Будущее отрасли – за роботами, которые помогут сократить сроки и снизить стоимость строительства. Об этих тенденциях мы будем говорить на форуме», - отметила руководитель рабочей группы Оргкомитета 100+ Forum Russia Вера Белоус.

Регистрация на VI Международный форум и выставку высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia открыта по ссылке: http://www.forum-100.ru.

Отметим, что ИА DEITA.RU является информационным партнером мероприятия.

Екатерина Брязгунова