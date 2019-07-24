Депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании регионального парламента утвердили во втором и третьем чтении закон «О почетных званиях Приморского края "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести», сообщает DEITA.RU.

Закон устанавливает региональные звания "Город воинской доблести" и "Населенный пункт воинской доблести" и определяет порядок их присвоения.

Получить почетный статус смогут города и другие населенные пункты Приморья, на территории которых либо в непосредственной близости от них в ходе сражений защитники Отечества проявили ратную доблесть и героизм. С инициативой о награждении вправе выступать органы государственной власти края и местного самоуправления, юридические лица, общественные объединения и жители края. Предложение должно получить одобрение представительного органа и поддержку главы муниципального образования, в границах которого находится населенный пункт, претендующий на почетный статус, а также положительное заключение губернатора края.

Для присвоения звания "Город воинской доблести" и "Населенный пункт воинской доблести" будет приниматься соответствующий краевой закон. Муниципальному образованию, удостоенному почетного статуса, вручается грамота за подписью главы края, а на его территории – устанавливаться стела с изображением герба населенного пункта и текстом положений краевого закона о придании ему почетного звания.



Как отметил председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, учреждение региональных почетных званий направлена на увековечивание памяти о подвигах воинов-приморцев, погибших при защите Отечества.

Дмитрий Санников