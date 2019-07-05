В Госдуме заявили, что финансирование отстает от роста полномочий местных органов власти, сообщает DEITA.RU.

Полномочия органов местного самоуправления в России за последние 15 лет, увеличились в два раза. При этом, финансирование этих вопросов местного значения росло гораздо более медленными темпами. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

Как считает российский парламентарий, значительно увеличилось количество несвойственных органам местного самоуправления полномочий. При этом уменьшился набор полномочий по вопросам местного значения за счет традиционных видов деятельности.

Проще говоря, государство свалило свои проблемы на плечи мэров городов и районов, не обеспечив их деньгами. При этом, за нерешенные проблемы спрашивают с глав как жители, так и органы государственной власти.

Есть в развитии муниципалитетов и положительный тренд. Алексей Диденко отметил включение бизнеса в решение задач, стоящих перед местным самоуправлением за счет механизмов муниципально-частного партнерства. Что тоже спорно. На практике это нередко означает, что мэры ходят по бизнесменам с протянутой рукой, пытаясь уговорить их в чем-то помочь. Постройка детской площадки за счет бизнеса сейчас может обернуться некими преференциями для предпринимателей в будущем. Говоря прямо – государство само сподвигает мэров к странным коррупциогенным схемам.

Дмитрий Санников