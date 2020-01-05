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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Городские набережные подтопило в Петербурге

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Вода в реках и каналах Петербурга уже затопила набережные и подбирается к ступеням, сообщает DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», вода затопила набережные у рек и каналов. До ступеней воды пока не дошли. Сильный ветер в Северной столице немного сбавил свои обороты, но все равно продолжает бушевать.

А в Охотском районе Хабаровского края продолжается ликвидация последствий нагонной волны. По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, В населённых пунктах Охотск, Новая Иня и Морской Охотского муниципального района силами территориальной подсистемы РСЧС проводится расчистка попавших под воздействие нагонной волны территорий. От льда, снега и наносного мусора освобождаются придворовые территории и улицы посёлков. Параллельно работают оценочные комиссии, которые в ходе подворовых обходов устанавливают ущерб, нанесенный жилым домам и приусадебным участкам стихией.

Напомним, что 1 января 2020 года в результате нагонной волны произошло подтопление жилых домов, придомовых территорий и территории морского порта в Охотском районе. По данным на 3 января 2020 года в трёх населенных пунктах - поселках Морской, Новая Иня, Охотск, пострадали 16 жилых домов и 45 придомовых территорий.

Дмитрий Санников

 

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