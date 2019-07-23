Габариты парковочных мест предложили сделать компактнее, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Руководитель проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский заявил, что в России могут уменьшиться минимальные габариты парковочных мест для легковушек.

За счёт новшества, эксперты ожидают увеличения количества платных парковок, приносящих дополнительные деньги в городскую казну.

По словам Шумского, новая мера также позволит организовать машино-места там, где сейчас создать их не позволяет ширина проезжей части.

Новый стандарт планируется утвердить уже в ноябре нынешнего года. Однако эксперты считают, что идея уменьшения габаритов не сможет разрешить нехватку машино-мест у социальных объектов.

Дмитрий Шевченко