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Городские службы подготовились к снегопаду

снег

Городские службы подготовились к предстоящему снегопаду, разработав новые схемы движения техники, закупив реагенты и песко-соляную смесь, и проведя ремонт автотранспорта, сообщает DEITA.RU.

По словам специалистов, технику перед снегопадами будут заранее выводить на городские участки, для того чтобы они смогли оперативно убирать снег и обрабатывать противогололедными реагентами. 

«На сегодняшний день по всем районам развезено необходимое количество реагентов и запасов песка, которыми будут посыпать спуски и подъемы на городских дорогах», - рассказали в МУП «Содержание городских территорий».

В этом году на городские дороги выйдет 180 спецтехники, среди которых тракторы, погрузчики, машины с отвалами, пескоразбрасыватели и машины для реагентов. Техника была приобретена после поручения главы города Олега Гуменюка. Закупка проходила оперативно, до наступления холодов. 

Напомним, что в среду 13 ноября, синоптики прогнозируют дождь, переходящий в снег во Владивостоке.  В связи с этим мэрия обращает внимание автомобилистов и советует им сменить летнюю резину на зимнюю. Также городская администрация просит автомобилистов быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию во время движения.

Иван Юрьев

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