Стало известно, куда уходят деньги жителей мегаполисов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Согласно анализу структуры расходов владельцев банковских карт, больше всего денег люди оставляют в супермаркетах, покупая продукты питания и товары для быта. На втором месте по популярности тратой граждан стали посещения кафе и ресторанов.

А вот кино, театры и многие другие способы досуга оказались только на третьем месте.

Судя по данным "Рокетбанка", потребности людей, описанные фразой "Хлеба и зрелищ" не изменились даже спустя многие столетия.

Также эксперты обнаружили большие траты россиян на праздники. Как оказалось, граждане не скупятся отмечать важные даты.

Дмитрий Шевченко