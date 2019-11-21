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Главного борца со снегом уволили во Владивостоке

Дорога город машины проспект Столетия Владивосток

Руководителя предприятия, которое отвечает за уборку снега и наведение порядка во Владивостоке, отстранили от должности, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в мэрии, о решении сообщил глава приморской столицы Олег Гуменюк во время рейда по городским улицам.

Таким образом, Игорь Стрельников, около года занимавший эту должность, сейчас отстранен от нее. Сейчас освободившееся  место главного борца со снегом занял Роман Симонов, руководивший работой трактористов на муниципальном предприятии. 

Стоит напомнить, Владивосток до сих пор приходит в себя после снегопада. С 18 ноября городские службы заняты ликвидацией последствий стихии. 

Александра Маслова

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