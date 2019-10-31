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Горожан оставят без электричества
Горожан оставят без электричества
Света не будет весь рабочий день, сообщает DEITA.RU.
МУПВ ВПЭС (электрические сети) опубликовали предупреждение. Во Владивостоке весь день 31 октября не будет света по ряду адресов.
Сообщается, что отключения продлятся с 9.00 до 17.00. Они связаны с проведением ремонтных работ.
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