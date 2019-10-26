Горожан предупредили об отключении света

Без электричества останутся более 170 домов, сообщает DEITA.RU.



В понедельник, 28 октября, во Владивостоке отключат от электроснабжения более 170 домов. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.

Отключения будут связаны с ремонтом и диагностикой сетей. Света в домах не будет с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Анютинская ул. 44,

Баляева ул. 50,

50А,

52,

Бархатная ул. 14,

Береговая ул. 3,

8,

Волкова ул. 13,

3,

Восточная 4-я ул. 31,

43,

47Б,

Днепропетровская ул. 24,

30,

32,

34,

35,

37,

38,

39,

41,

43,

45,

47,

49,

53,

55,

57,

Добровольского ул. 33,

35,

37,

Интернациональная ул. 64,

69,

71,

Калининградская ул. 33,

35,

Каплунова ул. 12,

Каштановая ул. 5,

Кипарисовая ул. 14,

18,

20,

Корабельная Набережная ул. 1,

1А,

Краснодонская ул. 11,

4,

6,

9,

Лазо ул. 28,

Малиновая ул. 1,

10,

12,

14,

16,

18,

20,

22,

24,

28,

30,

30А,

32,

32А,

4,

6,

7,

8,

9,

Мира ул. 1А,

28,

30,

32,

34,

36,

Мичуринская ул. 11,

13,

15,

17,

22,

3,

4,

5,

6,

7,

9,

Можжевеловая ул. 12,

16,

16А,

Невельского ул. 13,

15,

Подъемная ул. 42В,

44,

46,

47,

48,

49,

50,

51,

52,

53,

54,

55,

55А,

55Б,

57,

59,

61,

63,

65,

67,

Пригородная 1-я ул. 13А,

15,

17,

19,

21,

23,

25,

27,

29,

31,

32,

32А,

33,

34,

36,

38,

40,

42,

42А,

44,

46,

50,

Пригородная 2-я ул. 56,

57,

58,

59,

60,

61,

62,

63,

64,

65,

Пригородная 3-я ул. 49,

52,

53,

54,

56,

Пригородная 4-я ул. 10,

12,

14,

16,

18,

2,

4,

6,

8,

Ракетная ул. 15,

16,

17,

18,

19,

23,

Светланская ул. 44,

Суханова ул. 5,

5А,

7,

Тухачевского ул. 28,

40,

44,

45,

46,

46Б,

48А,

70,

72,

Шахтерская ул. 1