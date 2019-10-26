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Горожан предупредили об отключении света
Без электричества останутся более 170 домов, сообщает
DEITA.RU.
В понедельник, 28 октября, во Владивостоке отключат от электроснабжения более 170 домов. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.
Отключения будут связаны с ремонтом и диагностикой сетей. Света в домах не будет с 9.00 до 17.00.
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