В популярных мессенджерах Приморья появилась информация о том, что якобы на целых два дня в городе отключат воду, сообщает DEITA.RU.

«25-26 по всему городу не будет никакой воды вообще. Водоканал будет какие-то задвижки менять, которые 20 лет не меняли. Можете всем говорить, чтобы готовились. Объявления будут, будут машины с водой стоять на улицах. Но лучше подготовиться», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Примводоканала подчеркнули, что данная информация недостоверна. «Как можете заметить, там даже не указано в каком месяце Все отключения мы заблаговременно согласовываем и размещаем на сайте Примводоканала в разделе отключения. Такой информации мы не размещали. Более того, единовременно город никогда от воды мы не отключаем. Если мы проводим какие-то плановые работы, то по районам. Например, 17 июля была проведена работа в Ленинском районе по замене задвижек, по врезке новых пожарных гидрантов. Это мы отключили всего лишь один район, и мы заблаговременно предупредили местных жителей и крупные организации», — пояснила представитель «Примводоканала» Ольга Кудрявцева.

Екатерина Брязгунова