Зонты понадобятся горожанам, поскольку дожди вернулись в краевую столицу двенадцатого июля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Не морось, а все-таки дожди в краевой столице идут ночью и продолжаются утром. Ветер при этом обещает быть умеренным, не свирепствуя и не усиливаясь больше, чем до одиннадцати метров в секунду. Ночью ветер южный, днем – северо-западный. Воздух, скорее всего, прогреется до двадцати двух градусов – максимум.

По всей территории Приморья дожди и шли, и будут идти: порой даже сильные, а иногда – умеренные. Ветер, западный в ночное время, сменится на северо-западный днем. Скорость – до одиннадцати метров в секунду. В светлое время суток температура воздуха поднимется до двадцати шести градусов. Вдоль побережья несколько холоднее: от четырнадцати градусов до девятнадцати.

Анастасия Туркова