Мобильное приложение «Помощник Москвы» может стать вне закона, сообщает DEITA.RU.

Приложение, благодаря которому горожане фиксируют нарушения правил дорожного движения, фактически запрещено к использованию для выписывания штрафов постановлением Верховного суда.

Согласно решению суда, автоматически наказывать рублем можно только при помощи стационарных дорожных камер видеонаблюдения. Также можно использовать оборудование, которое установлено в специальном автотранспорте.

Главная претензия к мобильному помощнику заключается в том, чтобы фиксация нарушения должна быть именно автоматической. «Человек не должен ловить видоискателем номер, нажимать кнопки, заполнять формы», — цитирует РБК координатора сообщества «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

Екатерина Брязгунова