У жителей приморского города Большой Камень двое суток нет света, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует администрация Приморского края.

В Большом Камне без света остались шесть многоквартирных домов. Здесь нет света более 46 часов. Однако, как утверждают в ДРСК, здесь не самая плачевная ситуация. Хуже обстоят дела в Партизанском районе. Там из-за падения опор линии электропередачи обесточены села Наречное, Бровничи и Углекаменск.

Падение опор произошло из-за разлива рек Тигровая и Постышевка. После того, как вода немного спадет, будут проводиться восстановительные работы.

Отмечается, что в поселке Угловое люди сидят без света более суток. Всего по краю произошло 41 отключение.

Екатерин Брязгунова