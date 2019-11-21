Горожане не оценили прорывной инициативы мэрии

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снег

Жители Владивостока не стали использовать по назначению контейнеры с пакетированной песко-соляной смесью, установленные мэрией города, сообщает DEITA.RU.

Как сообщала мэрия, всего по городу установили 5 контейнеров со смесью, в разных районах на самых опасных участках. До конца года планируется установить около 20 таких ящиков, которые в народе прозвали "помоги себе сам". Однако эти контейнеры с песком жители стали использовать как мусорные баки :  выкидывать туда бутылки, пакеты и другой мусор, соответствующие фото появились в соцсетях.

При этом подписчики отмечают, что подобные контейнеры весьма пригодились бы в Артеме, которые после снегопада кидали свои куртки по колеса автобуса, который не проехать по льду.

«Лучше бы такие поставили на автобусные остановки», - отмечают местные жители в соцсетях.

«Вот этой смеси как раз не хватило пассажирам автобуса», - добавил один из комментаторов.

Напомним, что это ноу-хау - хорошо забытое старое. Ранее подобные ящики уже устанавливали во Владивостоке, однако еще тогда инициатива не была принята горожанами, а всю песко-соляную смесь якобы израсходовали управляющие компании.

Иван Юрьев

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