Сильные дожди затопили главные автомобильные артерии приморского города Находки, сообщает DEITA.RU.

Шокирующее видео в редакцию прислали местные жители. На кадрах видно, что автомобили в районе торгового центра «Находка Мега», двигаются в воде по самые двери. Некоторые даже задаются вопросом, а не заливается ли вода в салон машины.

Жители года настолько разочарованы сложившейся погодной ситуацией, что в обычных кроссовках бредут по щиколотку в воде.

Напомним, что сильные дожди в Приморском крае пройдут и в четверг, 22 августа, и в пятницу, 23 августа.

Екатерина Брязгунова