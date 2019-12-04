Горожане проголосовали за реконструкцию подпорных стен во Владивостоке

Сразу 13 адресов Дальневосточной столицы попали под прицел народного интернет-голосования. Поводом для волеизъявления владивостокцев стала назревшая необходимость - в ремонте подпорных стен города. Администрация города пошла горожанам на встречу, и предложила определить критические точки, где в первую очередь нужен ремонт, сообщает DEITA.RU

Больше всего голосов набрали три из «чертовой дюжины» адресов: Тунгусская, 69; Русская, 15; Спиридонова, 34. По первому адресу поступило сразу 307 голосов, по второму и третьему по 75 и 14 голосов соответственно. Примечательно, что остальные 10 участков, где подпорные стены также нуждаются в ремонте, набрали еще меньше голосов, несмотря на готовность и инициативность городских властей.

Пожелания и настойчивые просьба жителей Владивостока собирали не только на сайте мэрии, при помощи опроса, но и в социальных сетях. Итоги общественного мнения переданы в управление дорог и благоустройства администрации Владивостока, которое уже сейчас занимается вопросами определения объемов ремонта на следующий год», - рассказали специалисты из администрации Дальневосточной столицы.

В управлении благоустройства и дорог Владивостока также отмечают, что приведенные результаты голосования, в числе прочего, прямо повлияют на формирование и составление перечня ремонтных работ. Сейчас, исходя из неполных данных, добавили эксперты, можно сказать, что планируемого финансирования в 2020-м году хватит для реконструкции по крайней мере 10 подпорных стен.

Евгений Черемухин