Жители Владивостока передали привет гостям международного форума, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке стартовал юбилейный Восточный экономический форум. К нему администрация города готовилась в режиме истерики – асфальт укладывали в последний момент. Только вот в ходе подготовки к форуму дорожники забыли о других дорогах города.

Жители Владивостока возмущены такой забывчивостью – ямы на дорогах становятся почти в человеческий рост. Так, на странице dpskontrol_125rus в Инстаграм появилась фотография с подписью «жители Владивостока передают привет гостям ВЭФ». На самой фотографии – молодой человек, который по плечи стоит в яме на улице Фадеева.





По словам дизайнера Анны, изображение оригинальное и не обрабатывалась в графических программах. Остается только один вопрос: может он все-таки сидит на корточках?

Отметим, в мае 2019 года администрация Владивостока сообщала о старте ремонтных работ на улице Фадеева.

Елена Миронова