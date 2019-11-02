Горожане возмущены «бизнесом» города, ГИБДД и эвакуаторов

Видео с абсурдной ситуацией появилось в Сети, сообщает DEITA.RU.



Вот уже несколько лет самая больная проблема Владивостока – повсеместная эвакуация авто и полное отсутствие мест для парковок в городе. Жителей краевой столицы возмущает то, что власти предпочитают зарабатывать деньги, а не делать жизнь людей комфортной.

Видео с абсурдным поведением гаишников и эвакуаторщиков на Корабельной набережной появилось в Сети. Его опубликовал канал в Инстаграм dps_vl. Чтобы убрать припаркованную у обочины машину эвакуатор перекрыл все полосы движения. Из-за такой борьбы с пробками мгновенно образовалась огромная пробка по двум направлениям.

Часть комментаторов уверена, что эвакуировать машины надо, но большинство просто в гневе от таких действий:

«Я согласен с эвакуацией,но, сделайте парковки а потом штрафуйте и эвакуируйте. Вы ж все под кафе и всякую … отдали земли. Прежде чем штрафовать, вы , власти,сделайте людям условия для парковки ,и потом ради бога. Но парковки не на 10 машин, а нормальные,многоуровневые»

«Вообще почему инспекторам не обойтись штрафом с фото и видео фиксацией, зачем устраивать заторы и пробки, ради того чтобы не было пробки»

«Воровство машин под прикрытием закона, делают деньги, у них план на день, ничего личного, просто такой бизнес».

Елена Миронова