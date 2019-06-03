Мужчина ответа за сквернословие в отношении представителя власти, сообщает DEITA.RU.

Местный житель города Находка Приморского края пойдёт под суд за то, что оскорбил сотрудницу полиции. По данным приморской прокураторы, в апреле 2019 года мужчина был задержан в состоянии алкогольного опьянения в одном из дворов на улице Верхне-Морская.

Находясь в участке в состоянии алкогольного опьянения, в ходе составления в отношении него административного протокола, он оскорбил полицейскую.

Сопровождая свои оскорбления неприличными жестами, нарушитель публично унизил честь и достоинство представителя власти, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей.

В настоящее время уголовно дело направлено в суд для рассмотрения по существу.