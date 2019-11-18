Горожанке не разрешили забрать сына из детского сада

Жительницу Большого Камня не пустили в детский сад, чтобы забрать сына, сообщает DEITA.RU.

Одна из читательниц сообщила нам, что из-за непогоды решила забрать ребенка пораньше из детского сада – в 15.30. В итоге, девушка около получаса стояла у дверей, потому что раньше 16.00 ее не пустила охрана.

Такие «новшества» связаны с печальным инцидентом, который произошел в конце октября в одном из детских садов Нарьян-Мара, когда мужчина просто прошел в детский сад на тихом часу и лишил жизни рандомно выбранного мальчика.

После ЧП, которое обсуждала вся страна, руководство отдельных детских садов приняло решение запирать воспитанников «на замок». К примеру, в Чите такое правило ввели почти сразу после нашумевшей трагедии.

Однако, многих родителей возмущает то, что нововведение порой не дает им забрать собственного ребенка.

«Ну так вот, собственно, прежде чем вводить эти новшества, вы сперва посадите человека, который будет открывать эту самую дверь. То есть, если ты пришел без телефона, то в детский сад не попадаешь. Или если воспитатель занят, то будешь звонить ему – и все равно не дозвонишься. Как всегда – инициативу придумают, а как реализовать потом – не знают», - возмутилась девушка.

Александра Маслова