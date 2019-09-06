И воду, и электричество вернут многим владивостокцам шестого сентября, сообщает DEITA.RU. Как передают в ответственных организациях, аварии успешно устраняются работниками служб.

К 17:00 появится холодная вода по некоторым адресам, передает ООО "Невельского". Она появится у проживающих по ул. Шепеткова, 18.

Электричество вернут в полдень живущим по адресу Гамарника ул. 21, обещает ООО УК «Атлант».

В это же время, в 12:00, появится горячая дома в этих домах: Нерчинская ул. 3, 4, 8, 21, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, Партизанский пр-кт 6, 13, 15, 17, 28, 28А, 30, 40, Прапорщика Комарова ул. 31А, 42, Уборевича ул. 25А, Амурская ул. 5, 7, 13, 84, Комсомольская ул. 7В, Океанский пр-кт 83, 85/1, 85/2, 87, 87/2, 97, 99, 99А, 101, 101А, Острякова пр-кт 27, 44, Союзная ул. 17, Хабаровская ул. 5, 16, 26, 27А, 28, 29А, 30, 31, 31А, 32, 34, Карбышева ул. 11, Постышева ул. 41, 43, 45, 47, 49, Пологая ул. 65А, Лермонтова ул. 37, 58, 64, 64А, 68, 68А, 68Б, 70, 77, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79А, 81, 83, 85, 85/1, 85/2, 93, 95, 97, 99, Муссонная ул. 11А, Рыбацкая ул. 2А, Чичерина ул. 18, Фадеева ул. 2, 4, 4А, 6, 6Б, 6В, 6Г, 8А, 8Б, 10А, 10Б, 12, 12А, 12В, 14А, 16, 16А, 16В, Спортивная ул. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, Алеутская ул. 65, Бестужева ул. 5, Верхнепортовая ул. 9, 10, 30, 64А, Красного Знамени пр-кт 21, 25, 29, 44, Крыгина ул. 1, 15, 17, 17А, 28, 30, 40, 42А, 76, 86В, 105 стр.1, Леонова ул. 21, 21А, 33, 64, Морозова ул. 7, 9, Партизанский пр-кт 19, Перекопский пер. 3, 5, Саратовская ул. 6, 7, 8, 9, 11, 13, Сипягина ул. 26, 31, 32, 33, 34, Станюковича ул. 16, 28А, 37, 39, 49, Стрельникова ул. 8, 12, 100-летия Владивостока пр-кт 14, 18, 20А, Волховская ул. 2, 4, 5, 10, Вострецова ул. 9, 19, Днепровская ул. 8, 9, Днепровский пер. 3А, 5, Ильичева ул. 4, Камский пер. 6, 8, 14, 16, 18, 22А, Корнилова ул. 8, 14, Невская ул. 1, 3, 12, 13, 13А, 14А, 15, 15А, 16, 17, 22, Южно-Уральская ул. 18, 20, 21, 22, 26, Серова ул. 9, Пушкинская ул. 50, 52, 68, Светланская ул. 108А, 127А, 133, 143, 157, 165А, 169/171, 173, Толстого ул. 42, 46, 50, 52, Шилкинская ул. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 16, 21, передает МУПВ ВПЭС.

Анастасия Туркова