Горячая вода на три дня пропадет в домах столицы

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У некоторых потребителей во Владивостоке ограничат горячее водоснабжение, сообщили DEITA.RU энергетики Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания»).
Энергетики предупреждают горожан о том, что в связи с работами на теплосетях горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено C 15:00 17 октября до 20 октября у жителей Владивостока, проживающих по следующим адресам:
Батарейная: 2;
Западная: 13;
Морская 1-я: 27;
Набережная: 1, 5в, 9, 10, 16, 20;
Тигровая: 7, 9.
Накануне, 15 октября, приморские коммунальщики запустили в работу 208 котельных. Отопительный сезон стартовал в 15 муниципалитетах Приморского края. Как отмечала врио вице-губернатора края Елены Пархоменко, подключение к теплу не является одномоментным процессом. Иногда необходима регулировка внутридомовых систем, возможно устранение порывов на теплотрассах.
Дмитрий Санников