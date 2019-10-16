Горячая вода на три дня пропадет в домах столицы

У некоторых потребителей во Владивостоке ограничат горячее водоснабжение, сообщили DEITA.RU энергетики Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания»).

Энергетики предупреждают горожан о том, что в связи с работами на теплосетях горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено C 15:00 17 октября до 20 октября у жителей Владивостока, проживающих по следующим адресам:

Батарейная: 2;

Западная: 13;

Морская 1-я: 27;

Набережная: 1, 5в, 9, 10, 16, 20;

Тигровая: 7, 9.

Накануне, 15 октября, приморские коммунальщики запустили в работу 208 котельных. Отопительный сезон стартовал в 15 муниципалитетах Приморского края. Как отмечала врио вице-губернатора края Елены Пархоменко, подключение к теплу не является одномоментным процессом. Иногда необходима регулировка внутридомовых систем, возможно устранение порывов на теплотрассах.

Дмитрий Санников