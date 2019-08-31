На выходных владивостокцам обещают вернуть отключенную ранее горячую воду, сообщает DEITA.RU. Информацию передает МУПВ ВПЭС. Как говорят в организации, ремонтные работы завершаются, и терпеть дискомфорт местным жителям остается недолго: до воскресенья.

Горячая вода появится первого сентября в 12:00 по следующим адресам: Алеутская ул. 61, 61А, 65, 65А, Александровича ул. 52.

С 15:00 водоснабжение восстановят для проживающих по ул. Лермонтова 37, 58, 64, 64А, 68, 68А, 68Б, 70, 77, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79А, 81, 83, 85, 85/1, 85/2, 93, 95, 97, 99, Муссонная ул. 11А, Рыбацкая ул. 2А, Чичерина ул. 18.

К 17:00 закончатся работы по адресам Беляева ул. 2, 3, 4, 6, 7, 8, Борисенко ул. 100, 100А, 100Б, 104А, 106А, 108, 108А, 110, 35, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 92, 94, 98, Волкова ул. 11, 1А, 3, 9, Добровольского ул. 11, 13, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 39, 43, 47, 5А, 9, Космонавтов ул. 1, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9, Монтажная ул. 1, 11, 11Б, 13, 15, 15А, 3, 5, 7, Никифорова ул. 16, 18, 2, 4, 6, Новожилова ул. 35, 5А, 9, Пацаева ул. 1, 11, 5, 7, 9, Сахалинская ул. 15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 27, 29, 30, 31, 32, 32А, 32Б, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58, Строительная 2-я ул. 21, Строительная 3-я ул. 10, 12, 9.

К 20:00 получат горячую воду жильцы улицы Борисенко, 8, Русская ул. 57А, 59Г, обещают в МУПВ ВПЭС.

Анастасия Туркова