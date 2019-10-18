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19 Август 2019, 19:45

Горячей воды не будет более суток

кран

В ответственной компании сказали, когда дадут воду, сообщает DEITA.RU.

Во Владивостоке по 200 адресам в четверг днем отключили горячую воду. По данным АО «ДГК» Филиал «Приморская генерация», горячую воду в квартиры вернут не раньше 20.00 18 октября.

Сообщается, что воду отключили из-за ремонтных работ на сети.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт  100,

100А,

102,

104,

106,

106А,

107,

108,

109,

110,

111,

112,

113,

115,

116,

117,

118,

120,

120А,

121,

123,

124,

125А,

126,

128,

128А,

129,

130,

131,

133,

133А,

134,

135,

136,

137,

137А,

139,

141,

143,

145,

145А,

147,

149,

151,

153,

155,

28,

88,

90,

92,

98А,

Давыдова ул.  10,

10А,

12,

14,

16,

18,

20,

20А,

22,

22А,

24,

29,

29А,

31А,

33А,

35,

36,

38,

4,

40,

42,

42А,

6,

6А,

7,

Енисейская ул.  1,

10,

11,

12,

13,

14,

14А,

14Б,

15,

16,

17,

18,

19,

2,

20,

21,

22,

22А,

23,

24,

3,

4,

5,

6,

7,

7Б,

8,

9,

9А,

Кирова ул.  10,

10А,

11,

112,

11А,

12,

13,

14,

14/1,

14/2,

15,

15А,

16,

16А,

17,

18,

19/1,

19/2,

2,

20А,

21/1,

21/2,

22,

22А,

24,

24А,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

36,

38,

4,

40,

42,

44,

44А,

45,

48,

49,

5,

50,

52,

54,

56А,

58,

6,

62,

64,

66,

68,

70,

8,

9,

93,

93А,

Магнитогорская ул.  10,

11,

13,

16,

18,

20,

22,

24,

26,

28,

4,

5,

7,

8,

9,

Русская ул.  11,

11А,

15,

17А,

25,

27,

27А,

29,

33,

35,

37,

39,

39А,

5,

9,

Узбекская ул.  15,

Чапаева ул.  12,

14,

16,

2,

24,

26,

4,

5,

8,

Чкалова ул.  10,

12,

14,

15,

16,

17,

18,

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