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Горячей воды не будет более суток
В ответственной компании сказали, когда дадут воду, сообщает
DEITA.RU.
Во Владивостоке по 200 адресам в четверг днем отключили горячую воду. По данным АО «ДГК» Филиал «Приморская генерация», горячую воду в квартиры вернут не раньше 20.00 18 октября.
Сообщается, что воду отключили из-за ремонтных работ на сети.
Адреса:
100-летия Владивостока пр-кт 100,
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