Горячей воды не будет более суток

В ответственной компании сказали, когда дадут воду, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке по 200 адресам в четверг днем отключили горячую воду. По данным АО «ДГК» Филиал «Приморская генерация», горячую воду в квартиры вернут не раньше 20.00 18 октября.

Сообщается, что воду отключили из-за ремонтных работ на сети.

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49,

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5,

8,

Чкалова ул. 10,

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