Горячей воды не будет в столице

Отключение начнется через несколько часов, сообщает DEITA.RU.



По ряду адресов во Владивостоке в четверг, 24 октября, не будет горячей воды. Об этом сообщили в АО «ДГК» Филиал «Приморская генерация».

Сообщается, что воду отключат по причине ремонтных работ на тепловой сети. По предварительным данным, горячей воды не будет с 9.00 до 17.00.

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