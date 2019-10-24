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Горячей воды не будет в столице
Отключение начнется через несколько часов, сообщает
DEITA.RU.
По ряду адресов во Владивостоке в четверг, 24 октября, не будет горячей воды. Об этом сообщили в АО «ДГК» Филиал «Приморская генерация».
Сообщается, что воду отключат по причине ремонтных работ на тепловой сети. По предварительным данным, горячей воды не будет с 9.00 до 17.00.
Адреса:
Лазо ул. 4,
6,
Почтовый пер. 9,
Светланская ул. 45,
47,
49,
54,
57,
63
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