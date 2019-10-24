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Deita TV

авто, автомобиль, руль

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19 Август 2019, 19:45

Горячей воды не будет в столице

вода

Отключение начнется через несколько часов, сообщает DEITA.RU.

По ряду адресов во Владивостоке в четверг, 24 октября, не будет горячей воды. Об этом сообщили в АО «ДГК» Филиал «Приморская генерация».

Сообщается, что воду отключат по причине ремонтных работ на тепловой сети. По предварительным данным, горячей воды не будет с 9.00 до 17.00.

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Лазо ул.  4,

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Почтовый пер.  9,

Светланская ул.  45,

47,

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54,

57,

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