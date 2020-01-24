«Горячий хлопец»: приморец катался на автобусе и выпивал по чужой карте

Беспечность жительницы Владивостока дала нечистому на руку мужчине надежду на обогащение, сообщает DEITA.RU.

В популярной приморской группе в инстаграм dps.control размещен рассказ подписчицы о приключениях ее потерянной банковской карты. Горожанка потеряла карту «Сбербанка» еще во вторник около остановки общественного транспорта «Гайдамак», но почему-то решила не придавать значения этому факту. Как оказалось, ценная вещь недолго оставалась бесхозной: уже в среду посыпались оповещения об использовании счета.

«Вечером была совершена покупка в алкомаркете «Мускат» на сумму 164 рубля, после этого я заблокировала карту. Однако он решил оплатить кредит в «Азиабанке» почти на 7000 рублей. Естественно, отказ. И это его не остановило...», – рассказывает подписчица.

Дальше, по ее словам, настойчивый «горячий хлопец» попытался дважды оплатить автобусную поездку и совершить покупку в двух разных магазинах. К записи приложены снимки с камеры наблюдения в супермаркете «Фреш 25», возле которого и была утеряна карта, так что лицо не отличившегося благородством мужчины известно.

Подано ли заявление в полицию, автор записи не уточнила.

Елена Кот