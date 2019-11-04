Новости
Горячо отметили: из-за праздника сгорело несколько дач
4 Ноябрь 2019, 16:00
«Осторожно, медведь» - новые знаки появятся в России
4 Ноябрь 2019, 15:30
Россиянку оштрафовали за курение на балконе
4 Ноябрь 2019, 15:00
Неверных жен в России вычислит искусственный интеллект
4 Ноябрь 2019, 14:30
«Его надо к суду привлечь» - стоматолог едва не покалечил ребенка
4 Ноябрь 2019, 14:00
Влияние теплой осени на здоровье оценила кардиолог
4 Ноябрь 2019, 13:30
«Я тебе сейчас всеку»: «красного губернатора» прогнали с митинга
4 Ноябрь 2019, 13:00
Больше половины приморцев не знают о празднике
4 Ноябрь 2019, 12:30
Горячо отметили: из-за праздника сгорело несколько дач
Три дачи сгорели неподалеку от Уссурийска в Приморье, сообщает DEITA.RU.
По предварительной информации в паблике dps_vl, в поселке Руднево загорелась дача. После этого пламя перекинулось и на соседние постройки, охватив три загородных дома вместе с участками и хозяйственными постройками на них.
Краевое МЧС отмечает, что пожар начался на улице Береговой. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил почти в полночь. Уже через 10 минут сотрудники службы были на месте. Всего к тушению домов привлекли 16 человек, использовано пять единиц техники. Спустя еще 20 минут возгорание удалось локализовать, еще через три часа – полностью потушить. Всего сгорело 100 квадратных метров.
Местные жители сообщили, что возгорание произошло из-за праздника, который устроил хозяин одной из дач. Мужчина отмечал строительство новой бани. Будучи пьяным, он не уследил за работой парилки. Пламя перекинулось на дом и две соседние дачи.
В МЧС отметили, что огонь распространился очень быстро из-за обилия сухостоя и неубранной травы и ветоши на участках. Специалисты подчеркивают, что содержать свои участки в порядке и чистоте – один из залогов пожарной безопасности.
Александра Маслова