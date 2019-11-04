Горячо отметили: из-за праздника сгорело несколько дач

Три дачи сгорели неподалеку от Уссурийска в Приморье, сообщает DEITA.RU.

По предварительной информации в паблике dps_vl, в поселке Руднево загорелась дача. После этого пламя перекинулось и на соседние постройки, охватив три загородных дома вместе с участками и хозяйственными постройками на них.

Краевое МЧС отмечает, что пожар начался на улице Береговой. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил почти в полночь. Уже через 10 минут сотрудники службы были на месте. Всего к тушению домов привлекли 16 человек, использовано пять единиц техники. Спустя еще 20 минут возгорание удалось локализовать, еще через три часа – полностью потушить. Всего сгорело 100 квадратных метров.

Местные жители сообщили, что возгорание произошло из-за праздника, который устроил хозяин одной из дач. Мужчина отмечал строительство новой бани. Будучи пьяным, он не уследил за работой парилки. Пламя перекинулось на дом и две соседние дачи.

В МЧС отметили, что огонь распространился очень быстро из-за обилия сухостоя и неубранной травы и ветоши на участках. Специалисты подчеркивают, что содержать свои участки в порядке и чистоте – один из залогов пожарной безопасности.

Александра Маслова