Тридцатого августа многим владивостокцам восстановят подачу горячей воды. Ответственные компании обещают устранить аварии и завершить ремонт, сообщает DEITA.RU.

Публикуем список адресов, по которым будет восстановлена подача горячей воды: Адмирала Фокина ул. 9, 9А, Алеутская ул. 38, 41, 44, Арсеньева ул. 8, Батарейная ул. 6, Башидзе ул. 10, 12, 14, 16, 6, 8, Бестужева ул. 15, 20, 31, 36/38, Верхнепортовая ул. 30, 64А, Захарова ул. 5, Комсомольская ул. 27А, 29, Корабельная Набережная ул. 2, Красного Знамени пр-кт 21, 25, 25А, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 51А, Краснознаменный пер. 12, 5, 7, 9/11, Мордовцева ул. 3, 6, 8А, Московская ул. 11, 13, 15, Нерчинская ул. 27, 32, 34, 40, 44, Океанский пр-кт 106/1, 13, 16, 17, 19, 19А, 20, 46, 66, 68, 70, 70А, 70В, 72А, 74А, 76, 76А, 90, Октябрьская ул. 16, Острякова пр-кт 1, 3, 3А, 5А, 5Г, 6, 7, 7А, 8, 9, Партизанский пр-кт 11, 13, 15, 17, 19, 28Б, 32, 34, 36, 45, 52, 9, Пограничная ул. 2, Пологая ул. 53А, 69, Посьетская ул. 19, Прапорщика Комарова ул. 31, 42, Светланская ул. 8, Семеновская ул. 15, 23, 25, Суханова ул. 1, 6, Уборевича ул. 21, 25А, 28, Уткинская ул. 30, Фонтанная ул. 18А, 19, 35, 42, 47, 47А, 7, Пушкинская ул. 50, 52, 68, Светланская ул. 108А, 127А, 143, 157, 165А, 173, Фадеева ул. 2, 4, 4А, 6, 6Б, 6В, 6Г, 8А, 8Б, 10А, 10Б, 12, 12А, 12В, 14, 14А, 16, 16А, 16В, Гамарника ул. 11, 13, 21, 22, 24, 24А, 24Б, 26, 26А, Героев Варяга ул. 7, Днепропетровская ул. 15, 18, Иртышская ул. 32/3, Карбышева ул. 11, Постышева ул. 41, 43, 45, 47, 49, Тухачевского ул. 26, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 56, 58, 62, 66, 68, 70, 72, Ульяновская ул. 8, 10/2, 10/3, 12/2, 12/3 и др.

Подача воды будет возобновлена в течение дня.

Анастасия Туркова