Экспертизой школьных учебников будет заниматься непосредственно Минпросвещения, а не издательства, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Ведомство обязали проводить госэкспертизу всех учебников из федерального перечня. Теперь издательство не сможет подкупить экспертизу и продвинуть неподходящие книги. Сами организации и эксперты, проводящие процедуру, останутся те же. Кроме того, на учебниках будет стоять пометка эксперта, одобрившего его, номер приказа и дата включения в перечень.

Это позволит эффективнее вводить учебники на языках народов, проживающих в России сегодня. Регионам может не хватать на это средств или экспертов, а с помощью принятой меры вопрос будет решен.

В настоящее время решается, кто из экспертов займется этой работой.

Анастасия Туркова