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Госавтоинспекция обяжет водителей пройти переобучение

водительское удостоверение, права, ву, документы, авто

ГИБДД рассказала, как иностранцам получить права на вождение автобусов и большегрузов в России, сообщает DEITA.RU.

По словам представителя Госавтоинспекции, на данный момент ведомство активно продвигает инициативу, которая изменит порядок обмена иностранных водительских прав на российские удостоверения. Отметим, что в данном случае речь идет о правах категории С и D.

Поправки в действующее «дорожное» законодательство предусматривают введение обязательного переобучения иностранцев, планирующих водить автобусы и грузовики на территории России. Где именно будет проходить переэкзаменовка – в автошколах или напрямую в ГИБДД – не уточняется.

Вторая поправка касается ограничения срока действия указанных иностранных документов на дорогах России.

«Рассматривается вариант возвращения упраздненной в две тысячи четырнадцатом году схеме, когда иностранный водитель мог осуществлять деятельность по перевозки пассажиров на автобусах по правам другой страны только в течение полугода после получения права постоянно проживать в России или вступления в официальный статус гражданина страны», - рассказали в отделении экзаменационной работы УНД ГИБДД.

В пояснительной записке к законопроекту представители ГИБДД России отметили, что введение переквалификации водителей автобусов и грузовиков, получивших водительское удостоверение в другом государстве, необходимо для повышения безопасности на дорогах страны.

Отмечается, что только за первые пять дней декабря на территории страны произошло четыре резонансных дорожно-транспортных происшествий с человеческими жертвами с участием автобусов, водители которых получили право управлять многоместными ТС за границей.

Екатерина Цой

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