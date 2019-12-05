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Госавтоинспекция обяжет водителей пройти переобучение
ГИБДД рассказала, как иностранцам получить права на вождение автобусов и большегрузов в России, сообщает DEITA.RU.
По словам представителя Госавтоинспекции, на данный момент ведомство активно продвигает инициативу, которая изменит порядок обмена иностранных водительских прав на российские удостоверения. Отметим, что в данном случае речь идет о правах категории С и D.
Поправки в действующее «дорожное» законодательство предусматривают введение обязательного переобучения иностранцев, планирующих водить автобусы и грузовики на территории России. Где именно будет проходить переэкзаменовка – в автошколах или напрямую в ГИБДД – не уточняется.
Вторая поправка касается ограничения срока действия указанных иностранных документов на дорогах России.
«Рассматривается вариант возвращения упраздненной в две тысячи четырнадцатом году схеме, когда иностранный водитель мог осуществлять деятельность по перевозки пассажиров на автобусах по правам другой страны только в течение полугода после получения права постоянно проживать в России или вступления в официальный статус гражданина страны», - рассказали в отделении экзаменационной работы УНД ГИБДД.
В пояснительной записке к законопроекту представители ГИБДД России отметили, что введение переквалификации водителей автобусов и грузовиков, получивших водительское удостоверение в другом государстве, необходимо для повышения безопасности на дорогах страны.
Отмечается, что только за первые пять дней декабря на территории страны произошло четыре резонансных дорожно-транспортных происшествий с человеческими жертвами с участием автобусов, водители которых получили право управлять многоместными ТС за границей.
Екатерина Цой